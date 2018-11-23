陳其邁數度落淚：韓國瑜從來不知道 高雄人是什麼

陳其邁帶領綠營選將，在現場20萬群眾的支持聲中振臂高呼。（記者張忠義攝）

2018-11-23 22:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁的選前之夜發表演說，數度落淚說，「韓國瑜從來不知道，高雄人是什麼，站在他面前的，是道道地地高雄人陳其邁」，他並重申，他會站在巨人的肩膀，超越花媽，比花媽更努力，將全場氣勢拉抬最高！

今晚的選前之夜吸引20萬人到場，有望將氣勢拉抬到今天投票日。全場最高潮，是陳其邁在晚間9點致詞，他說，4歲來到高雄，把高雄當作永遠故鄉，在這娶妻生子，不管先來後到，高雄不只是我們故鄉，也是生命從一的地方。

陳其邁說，美麗島事件，陳菊是最年輕的階下囚，她的青春生命都奉獻給高雄，在審判庭，花媽以為生命走到盡頭，軍事審判坐了12年黑牢。

陳其邁回憶，當時他國中二年級，什麼都不知道，等有一天了解事情真相，才知道沒有美麗島前輩與花媽的犧牲，台灣民主不可能走到現在。

陳其邁說，高雄這幾年進步，是民進黨政府與市民共同努力的，國民黨主席吳敦義卻把陳菊說成大母豬，讓人不捨心痛，韓國瑜參選市長，把高雄說成又老又窮，這是對高雄的糟蹋、對高雄的侮辱。他呼籲大家11月24日用選票疼惜花媽，用選票還高雄一個公道。

由於全場不斷高喊凍蒜，陳其邁情不自禁落淚說，許多疼惜高雄的好朋友，選舉支持他，就受到韓國瑜義勇軍的攻擊，台灣的民主不是天上掉下來的，是大家共同守護的結果。

他強調，韓國瑜從來不知道，高雄人是什麼，站在他面前的，是道道地地高雄人陳其邁，流著高雄人DNA，勇敢高雄人要站出來。

陳其邁呼籲，不要用天龍國眼光，不要天龍國來支配高雄，高雄絕對不會被韓流擊倒，高雄人在最困難環境裡，絕對會認真打拼，他會把人生最精采歲月貢獻給高雄，用盡全身力氣守護高雄。

他說，支持陳其邁與韓國瑜的人都是高雄人 拜託偉大的高雄市民，11月24日以後大家要團結，高雄是個愛與包容的城市，做個勇敢高雄人、驕傲高雄人。

陳其邁再度落淚說，高雄是我們一生守護的地方，用選票還高雄人一個公道 ，用選票守護高雄、用選票守護民主，用選票證明，韓流會過去，溫暖會來到。

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