選前之夜 徐欣瑩：擺脫新竹縣舊政治的歷史包袱

徐欣瑩呼籲改變新竹縣，終結鄭、邱3O年政治惡鬥，改變成真、脫胎換骨。（記者廖雪茹攝）

2018-11-23 23:17

〔記者廖雪茹／竹北報導〕選前之夜，民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩選今晚在竹北市光明一路停車場大造勢，徐欣瑩致詞時感性地呼籲，這次選舉極為關鍵，懇請鄉親一起全力支持新竹縣的女兒，擺脫藍綠派系舊政治的歷史包袱，開創政治新局，讓新竹縣改變成真。

徐欣瑩今天一早先在竹北市車水馬龍的路口，向上班族道早安，緊接著車隊遊行拜票。晚間在上萬名支持者的熱情簇擁下步入溪北造勢大會，前縣長陳進興、資深政治評論家黎建南站台宣講，各大後援會出席力挺，歌手「南方二重唱」和張智成登台獻唱。

徐欣瑩表示，新竹縣鄭、邱派系長期的恩怨鬥爭，讓竹縣動彈不得，政治勢力的盤根錯節，讓有理想、有能力的人沒有辦法施展；這次他們又分別派出了代理人，想延續30年的纏鬥，鄉親告訴她新竹縣一定要改變，下一代才有希望、有未來。鄉們親深深地相信，這一次新竹縣一定能夠改變成真！

徐欣瑩還說，對手所指控的白米案件，檢警接獲反映已調查兩個多月了，但都未曾來找過她，表示徐欣瑩清清白白，沒有問題。

徐欣瑩上台前，母親感性分享女兒放棄科學家志願而選擇從政的故事，她把女兒奉獻新竹縣，期許改變新竹縣。

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