韓國瑜陣營簽平安夜承諾書埋伏筆？ 藍營不認輸抗爭有先例

2018-11-23 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜的發言人侯亞寧23日證實，曾代表韓國瑜簽署平安夜承諾書，還附上但書「保留抗爭的權利」，也認為如果用非法手段贏得選舉，當然可能引發抗爭。有網友就擔心，韓陣營此舉是否代表敗選不會認輸？更想到當初2000年、2004年總統大選國民黨選輸後，在街上抗議滋擾的歷史。

由44個民間團體組成的平安夜連線，敦促全國縣市首長候選人簽署「平安夜承諾書」，保證守護1124投開票日的平安，避免選後可能的非法活動。人本教育基金會董事長史英23日透過臉書直播，公布韓國瑜找發言人侯亞寧代簽承諾書，還附上但書「保留抗爭的權利」。

侯亞寧說，韓國瑜很認同平安夜承諾理念，絕不是不簽，實在是選務太忙，才委由他代簽，希望能與主辦單位達成共識；史英則說，侯亞寧「代簽」的假承諾書中還有「我方有採取抗爭之權利」但書，質疑是否抱有仍想滋事的不可告人想法？因此也呼籲候選人及社會大眾在投開票日保持平和冷靜 ，守護台灣的平安。

網友對此紛紛留言「可怕 輸不起」、「這預告....夜市開定了!?」、「挖靠 預告這麼明顯XDDD怪期待的」、「要請8+9來革命了嗎?? 怕怕的」。

而其實國民黨敗選不認帳早有先例，2000年首次政黨輪替時，國民黨不少支持者無法接手這個事實，不但包圍國民黨黨中央，甚至還要時任國民黨主席李登輝下台為敗選負責，更拿國旗砸毀車輛發洩心中不滿的情緒。

無獨有偶，2004年國、親連宋（連戰、宋楚瑜）配在總統大選輸給爭取連任的民進黨的扁呂配（陳水扁、呂秀蓮），藍營支持者原本以為能重返執政，卻沒想到連宋配竟以不到3萬票的微小差距輸給對手，憤怒的群聚凱道與警方對峙，認為是前一天發生319槍擊案造成藍營敗選，當時國民黨前立委邱毅更站上戰車，憤怒衝撞高雄地方法院。

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