侯友宜選前之夜 柯志恩：不是只有民進黨可以守護台灣

國民黨新北市長候選人侯友宜今天晚上在板橋第一運動場舉行「正義X覺醒 護新北」造勢晚會。（記者李雅雯攝）

2018-11-23 21:30

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今（23日）晚在板橋第一運動場外廣場舉行「正義X覺醒，護新北」選前之夜，立委柯志恩在9點15分接力開講，她高喊，台灣不是只有民進黨可以守護，一定要把侯友宜送進新北市政府。

柯志恩說，蘇貞昌場子有大咖，侯友宜場子最大咖就是市民你們，朱立倫在新北市政績讓人稱讚，侯友宜將接棒朱立倫，繼續帶新北市前進；侯友宜過去都在槍林彈雨中經過，他不怕生死會貪圖名利嗎？民進黨提拔他、重用他，當他宣布代表國民黨競選新北市長時候，承受了莫大委屈。

柯志恩說，眷屬奉獻出他們的爸爸、丈夫，是默默付出的一群，警察出生入死保護家人、讓家人低調，「為什麼選舉太太要出來」、「為什麼娘家財產要讓你說三道四」。

柯志恩強調，明天一定要用選票給民進黨最大的教訓，不要說只有民進黨可以守護台灣，台灣我們一起來守護，民進黨說「高雄守住、新北獲勝」就是大勝，絕對不能讓這件事情發生，一定要把侯友宜送進新北市政府。

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