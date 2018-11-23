侯友宜二哥站台助講：弟弟和我都正正當當

前保一總隊維安特勤分隊長黃世富遺眷張玉治（中），特地從彰化縣北上為國民黨新北市長候選人侯友宜助講。（記者賴筱桐攝）

2018-11-23 21:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今晚舉行造勢晚會，侯友宜的太太任美鈴及女兒沒有現身，但侯友宜二哥、台灣乳癌權威醫師侯明鋒站台助講，侯明鋒表示，他和弟弟都是正正當當、清清白白做人做事，選舉這段時間以來，弟弟遭外界抹黑，他感到「毋甘」。

侯明鋒說，他從小和弟弟在90歲長輩的教育下，正正當當、清清白白做人做事，弟弟從高中畢業到台北，靠自己一個人的努力，才有今天的地位，感謝過去的長官及好朋友，尤其是新北市民對侯友宜的疼惜與支持。

侯明鋒表示，弟弟和他一樣，為了台灣這片土地打拚，他在高雄，弟弟在新北，兄弟倆做的事情相同，都是疼惜這個地方、愛台灣、保護台灣的心情，這段時間以來他非常「毋甘」，過去抓壞人的人，現在被人抹黑，這樣公平嗎？相信有智慧的新北市民明天會用選票支持他的弟弟，支持正正當當為台灣這片土地打拚、保護民眾治安的人。

此外，前保一總隊維安特勤分隊長黃世富遺眷張玉治特地從彰化縣北上為侯友宜助講。張玉治說，因為丈夫工作關係而認識侯友宜，警察為台灣社會治安奉獻良多，儘管站在台上講話很緊張，她還是要為侯友宜加油打氣，拜託警察弟兄、警眷一起手牽手、心連心，全力支持侯友宜進入新北市政府，做市民的大家長。

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