拿人民健康當鬥爭工具 洪慈庸：有人6屆立委不問空污

台中市長林佳龍團隊舉辦「我們都是台中隊」選前之夜造勢晚會，現場湧進近二萬名支持者熱情揮舞旗幟，為候選人加油打氣！（記者廖耀東攝）

2018-11-23 21:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕時代力量立委洪慈庸今天於民進黨台中市長候選人林佳龍的選前之夜中指出，「我們討厭過去盤根錯節複雜的利益糾葛，更討厭嘩眾取寵，不用負責亂開支票的政見，更不希望城市讓沒有遠見的人領導」，她話鋒一轉說，「有些人當六屆立委，從來沒有在職務上，努力認真問空污問題做事情，但是回到選舉，空氣問題卻變成他（她）最重視的問題，人民健康變成政治鬥爭工具，市民情何以堪？」

洪慈庸說，3年前她選立委時，就把空污改善納為政見之一，在立法院中持續推動空污改善，因此，她看到市府的努力，4年來做很多事情，「我們一起跟台電談判，要求他們自動降載，要求中央給予燃油鍋爐汰換補助，更要求大眾捷運轉乘和電動公車的補助等改善措施」，她相當肯定市府努力。

洪慈庸說，林佳龍是願意傾聽不同聲音、願意嘗試改變、願意為這片土地認真努力的政府，朝70分、80分、甚至是90分前進，我們已經努力這麼久了，一定要繼續下，讓台中變得更好。

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