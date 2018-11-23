高思博選前之夜大打親情牌 姊、弟站台陪他一起拚

高思博（右二）選前之夜主打親情牌，姊姊高婉倩（右三）擁抱高思博，場面溫馨。（記者蔡文居攝）

2018-11-23 21:08

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長候選人高思博今晚在北區花園夜巿舉辦選前之夜造勢晚會，沒有天王級助選員，他主打親情牌，姊姊高婉倩和弟弟高思復站台助選，述說他們兒時在台南的往事，一起高喊「高思博凍蒜！」場面溫馨。

高婉倩說，他們姊弟都在台南出生，老家就在台南的東菜市，幼稚園就在民生綠園附近，後來才搬到新營。這次高思博向家人表明他參選的決心，要為台南付出，由於他十分堅決，家人也決定陪他一起拚。

她說，媽媽已80幾歲，行動不便，特別交待她要跟高思博說，「不管選舉結果如何，媽媽都以他為榮，也都會在家等他」。

前立法院長王金平也到場站台，他說，這次選舉掀起的「韓流」，希望能帶動翻轉高雄，也希望高思博能翻轉台南。南高兩市合作，一起振興台灣的經濟發展。

高思博則說，這次選舉是最接近改變的一次選舉。隨著力拚經濟的「韓流」帶動下，台南就要翻轉，有機會將綠地變成藍天。他跟韓國瑜一起發下「南高連線、創意無限、發財無限」的宏願，他有信心大家可以開心迎接嶄新的台南。

高思博呼籲鄉親，選戰已到最後關鍵時刻，他呼籲改變大台南，一票不能少，每個地方都很重要，大家要努力動員自己的支持者，盡量的請他們出來投票。「台南贏，台灣就能贏！」

高思博總部估計，選前之夜約2萬人參加。除了安排東區婦女會「國旗舞」，還有特技團演出，以及青年樂團演唱《北漂之勇敢》，還邀請藝人王彩樺、鄭進一、小伍佰（黃上）演唱，氣氛嗨到最高點。

晚會也邀請愛家公投牧師、淹水戶代表、登革熱受害代表及麻豆公五市場自皳會代表助講，同時安排韓國瑜與高思博視訊連線，要南高合作，一起翻轉高雄、台南。

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