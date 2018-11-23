姚文智哽咽感謝妻母陪伴 「讓她們受委屈了」

民進黨台北市長候選人姚文智舉辦「國家首都勝選之夜」晚會，登台演說。（記者簡榮豐攝）

2018-11-23 21:14

〔記者周彥妤／台北報導〕今天是選前之夜，民進黨台北市長候選人姚文智在台北市政府前廣場舉辦造勢晚會，他在8點23分上台，姚母與姚文智母子相擁，她一度哽咽，眼眶泛紅。姚文智隨後也與母親及妻子潘瓊琪站在台上，哽咽表示，謝謝兩人一路陪伴，「讓她們受委屈了」，眼眶一度泛紅。

姚母、姚妻潘瓊琪、姚文智岳母在8點11分登台，等候姚文智到來。姚文智則在8點19分進場，沿路握著支持者的手，於8點23分上台，姚母與姚文智兩人緊緊相擁，姚母眼眶略顯泛紅。

姚文智演唱《You Raise Me Up》一曲，眾人點開手機手電筒，形成一片手機燈海，場面溫馨。演唱結尾時，曾拒領國家文藝獎的歌劇藝術家曾道雄也悄悄站上台，但並未致詞。

姚文智哽咽地說，他的母親、妻子是「最古意的台灣女性」，感謝她們，「讓她們受委屈了」。

姚文智於晚間9點02分發表演說；駐日代表謝長廷預計9點28分致詞，壓軸登場的總統蔡英文9點45分致詞。

姚文智在支持者簇擁下進場。（記者簡榮豐攝）

姚文智演唱《You Raise Me Up》一曲，眾人點開手機手電筒，形成一片手機燈海。（記者簡榮豐攝）

姚文智支持者高舉翻轉台北標語。（記者簡榮豐攝）

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