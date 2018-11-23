選前之夜打在地牌！王惠美回家鄉鹿港 哽咽催票

選前一夜，王惠美返回鹿港家鄉，說到激動處眼眶泛紅。（記者劉曉欣攝）

2018-11-23 21:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕選舉最後一夜，國民黨彰化縣長候選人王惠美，今天返回鹿港家鄉徒步繞行市區，打出在地牌；王惠美語帶哽咽地說，她以身為鹿港人為榮，鹿港還沒有出過縣長，希望鄉親全力相挺，支持讓鹿港女兒走進縣政府！

王惠美父女兩代都曾是鹿港鎮長，她說，今天舉辦團結晚會的地點，以前曾經是一片墓仔埔，如今變成停車場與體育場，成為發展觀光出入基地，所以，許多鄉親都很感激她的父親在任內時施展的魄力，這就像是她現在所提的政見，就像她提出的彰北、彰南捷運規劃，都是為了1、20年後的彰化發展。

她說，她當鎮長時，整頓公會堂，把老人會遷到老人文康中心，但當時被鄉親罵翻，還說「父親趕死人，女兒趕老人」，如今鄉親都說老人文康中心設施很好，這就代表，好的代誌，就要堅定的支持下去。

王惠美最後還走到鹿港天后宮，向鹿港媽祖下跪，稟報參選初衷，以及為彰化縣服務的決心。

今天團結晚會大鹿港地區藍軍大團結，國民黨提名的縣議員、鄉鎮長候選人統統到場，前立委林滄敏、前縣長卓伯源及前台灣省主席趙守博，彰化區漁會總幹事陳諸讚，全都到場站台力挺。

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