呼籲守護高雄打拚成果 陳菊：陳其邁是唯一選擇

總統府秘書長陳菊今天（23日）在選前之夜為民進黨高雄市長候選人陳其邁輔選。（記者葛祐豪攝）

2018-11-23 21:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統府秘書長陳菊今天（23日）在選前之夜為民進黨高雄市長候選人陳其邁輔選，她說，高雄經過好幾代人打拚，才從重工業城市轉型，讓這個歹命城市有此成果，她說，若陳其邁有閃失，高雄人如何對歷史交代？台灣民主自由價值守得住嗎？

陳菊參加陳其邁「守護民主、決戰高雄─weCARE高雄之夜」選前造勢晚會，會場就是陳菊當年參選「勝選基地」，主辦單位宣稱湧入20萬人，現場一片綠色旗海，陳菊登場時，群眾高呼「我愛花媽」，帶來一波高潮。

陳菊說，這場選舉攸關台灣民主價值是守得住？台灣人經過好幾代人認真打拚，為了台灣民住自由一代接一代，多少人犧牲、跑路、家破人亡，高雄對台灣民主有貢獻，高雄人意志堅定，高雄人對為台灣打拚的人特別疼惜、支持，她問群眾：「我們對堅守民主自由、台灣價值、堅守方向未來有信心嗎？」台下大聲喊：「有！」

她說，全世界都在看這場選舉，是不是一個對高雄不了解的候選人，對高雄發展方向不清楚的人，透過特定媒體特定政治立場、很多外來勢力，可以影響這次選舉，幸好高雄人已經忍不住了，站了出來。

陳菊說，不是誰來做市長都可以讓高雄人安心，高雄需要一流、專業、了解高雄人艱苦的候選人，高雄還有很多計畫、發展要做，陳其邁是唯一選擇，高雄人要團結為陳其邁催票，讓他當選承擔責任，若陳其邁萬一有閃失，高雄人如何對歷史交代？一定要讓陳其邁當選，證明高雄人有情有義。

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