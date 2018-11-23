揹嬰兒、開直播 嘉縣長選將最後衝刺吸票

民進黨籍嘉義縣長候選人翁章梁（左3）陪同縣議員候選人郭芳宜（右3）、梅山鄉長候選人黃世裕（左2）徒步掃街。（記者曾迺強攝）

2018-11-23 20:48

〔記者曾迺強、蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕選前最後一天，嘉義縣長選將出奇招或以母雞帶小雞方式，把握時間最後衝刺吸票。

民進黨籍候選人翁章梁晚上先至梅山鄉，陪同梅山鄉長候選人黃世裕、議員候選人郭芳宜等人徒步掃街，隨後至朴子市為行動綠團隊候選人助陣。

國民黨籍候選人吳育仁今晚在民雄早安公園舉行「幸福。從這裡開始」音樂會，前國民黨主席洪秀柱站台力挺，吳揹著襁褓中的幼女，與妻子蔡瓊姿同台亮相，洪秀柱還不斷逗弄吳的幼女，成為全場焦點。

無黨籍候選人吳芳銘今晚在競選總部透過臉書開直播談理念，他細數自己曾擔任副縣長的政績，呼籲縣民讓有能力和專業經驗的人主政。

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