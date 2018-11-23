選前之夜劉曉玫千人遊行，高喊「終結傅家王朝」。（記者王錦義攝）

2018-11-23 21:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮延續20多年的選前之夜遊行，今年由於國民黨縣長候選人徐榛蔚提前一天辦理，今晚僅有民進黨縣長候選人劉曉玫及部份第一選區縣議員候選人參加選前大遊行，劉曉玫向鄉親喊話，她將打造花蓮成為農業及觀光大縣，讓花蓮農產品賣的出去，觀光客進的來，帶動花蓮經濟發展。

民進黨今晚在花蓮市舉行「改革不回頭，團結挺花蓮」選前之夜活動，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯）、立委蕭美琴陪同劉曉玫徒步在市區金三角行走，沿街向民眾拜票。幕僚說，遊行時市區飄起小雨，和2年前蕭美琴選前之夜一樣「風雨生信心」，而劉曉玫的號次2號也巧合地與蕭美琴當初相同，象徵著勝利，開始遊行之後就停雨，希望明天也能跟上次一樣成功翻轉花蓮，雨後天晴出現彩虹。

劉曉玫向鄉親喊話說，「給花蓮機會，終結傅家夫妻王朝！」，過去傅氏夫妻違法亂紀、破壞民主制度，「花蓮國」成為外地嘲笑花蓮人的恥辱，她誓言當選後，要重建光榮感，積極招商引資、讓花蓮孩子回鄉安居樂業。

劉曉玫說，花蓮過去9年被外界嘲笑、戲稱為「花蓮國」，傅崐萁與徐榛蔚分別被稱「花蓮王」與「花蓮后」，就是因為他們破壞民主體制，種種違反民主的誇張行徑，大搞個人崇拜、把公僕當家臣使喚、老公做完縣長還想交給老婆做等，彷彿把花蓮變成一個威權的王國。

劉曉玫強調說，當選後，一定會打造企業投資的好環境，重振花蓮經濟榮景；她要調降地價稅，吸引無污染的觀光業者來花蓮投資；她絕不以潛規則勒索企業、逼企業賣地；她要努力招商引資，讓企業提供更多工作機會、提高薪資水準，花蓮孩子回鄉安居樂業、照顧長輩，花蓮才有競爭力。

劉曉玫也承諾，將把花蓮打造成「國際觀光新樂園」，在淡季舉辦大型國際活動、發展國際極限運動賽事、爭取設立國立海洋資源博物館、協助建設花蓮港為國際遊輪中繼站。她說，要把花蓮經營為「台灣的北海道」，把花蓮限定的優質農產品行銷上到國外，吸引全世界觀光客來花蓮旅遊、消費，「讓花蓮走上世界的舞台！」

這場遊行約吸引近千名支持者共襄盛舉，沿途有不少支持者給予劉曉玫加油打氣，讓站在十字街頭演說的劉曉玫感受到花蓮人的熱情。另外花蓮市長候選人張千駿，第一選區縣議員候選人莊枝財、張美慧、郭應義、傅國淵；市民代表候選人胡仁順、謝豪杰、許文豪、張秀蘭；民生里長吳明崇等人都到場參與。

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