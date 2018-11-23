基進黨高雄5選將：「韓流」終將過去 共同守護綠色大地

2018-11-23 22:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選戰倒數計時，在地青年政黨基進黨5名選將今晚選前之夜選擇在街頭開講，身為「戰韓抗中護台」不遺餘力的政黨，要告訴所有的高雄市民，中國「韓流」終將過去，大家要共同守護台灣綠色大地。

基進黨5名市議員候選人今晚集結在民進黨高市長候選人陳其邁造勢晚會，進行街頭宣導演講，不少支持者也來加油打氣，不斷高喊「凍蒜」。

基進黨前鎮、小港區市議員候選人陳信諭大聲疾呼力抗中國韓流需要的是戰士，讓戰士留在戰場。我們甘願站在力對抗中國炙熱的火線上，也不甘願台灣主權受傷。

鳳山區市議員候選人李雨蓁強調，這次選舉中美都在看，台灣一定要選擇一條和歐美日站在同一陣線的台灣路，一條遠離中國、獨立自主的道路。

旗鼓鹽市議員候選人洪正說，相信高雄人在今晚過後，一定會做出正確的選擇。不可能讓一隻冷凍庫裡退冰的中國瑜拿下高雄，更不可能讓中國撐腰、威權反民主的勢力籠罩高雄。

左楠區市議員候選人李欣翰指出，大家一定要站出來，共同守護這塊綠色大地，讓基進黨扮演抗中的角色，讓基進黨繼承黨外的精神栽培本土的第二勢力，是選民最重要的任務。

三民區的陳柏惟呼籲中國韓流終將過去，因為歷史的小丑終將被台灣民主唾棄，這是國民黨即將走入末日的大反撲，大家一起用堅定的熱情和信念將這把火熄滅，高雄是即將甦醒的巨人，但這位巨人的靈魂永遠都是台灣魂！

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