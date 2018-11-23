林佳龍選前之夜 蔡英文：史上最難纏市長 實現台中的美好

總統蔡英文晚間出席台中市長林佳龍團隊舉辦「我們都是台中隊」選前之夜造勢晚會，呼籲所有選民團結起來，給林佳龍一個肯定！（記者廖耀東攝）

2018-11-23 20:36

〔記者張瑞楨、黃鐘山／台中報導〕民進黨台中市長候選人林佳龍今天於南屯區圓滿戶外劇場內舉辦選前之夜，總統蔡英文致詞時，用感性的口吻說，她記得4年之前，也是在圓滿劇場，她為林佳龍站台時，談到抹黑廣告的小故事，歷經4年的努力，也見證台中的改變，代領台中繼續改變，她戲稱「林佳龍是史上最難纏的市長」，推動山手線等政策時，為了政策而不斷遊說大家支持。

「這就是選對人，4年改變台中市」，蔡英文強調，再給林佳龍4年時間，實現大台中發展，實現這個城市的美好。

蔡英文說，她想起一個4年前的小故事，4年前市長選舉時，林佳龍獨自面對對手猛烈攻擊，對手於公車刊登抹黑廣告，林佳龍的兒子返家時，問媽媽「為什麼公車上，爸爸的臉被抹得黑黑？」她始終無法忘記，林佳龍心疼兒子而淚流滿面，她認為，無論再如何委屈，林佳龍始終堅持進步，歷經4年，林佳龍做到，也證明4年前市民最出最好的選擇。

她強調，台中市是中部區域治理的領頭羊，是蓬勃發展大城市，選戰也因林佳龍的改革與建設政績，選戰氣氛充滿愛與希望，希望市民給林佳龍肯定與支持。

蔡英文強調，林佳龍在台中市「10年磨一劍」，這4年來林佳龍沒有辜負機會，讓台中改變成讓人驕傲的都市，以台中市民最關心的交通為例，大台中山手線已經一步步實現，「佳龍是史上最難纏的市長」，當初推動時，反對聲音很多，林佳龍都逐一遊說克服，「我挺佳龍，我挺山手線」，用交通串起山海線、新舊市區及人潮與錢潮，驅動下一代產業發展。

蔡英文指出，林佳龍推出的托育一條龍等政策，以及從一個展區拓展到三個展區的花博，推動時都被質疑過，現已是台中甚而是台灣人的驕傲，「一個有格局與能力，堅定而鍥而不捨的市長，用4年時間，把過去10幾年，別人做不到的事情，一樣樣做起來」，「這就是選對人，4年改變台中市」，林佳龍一直進步，台中也一直進步，她期待再給林佳龍4年時間，實現大台中發展，實現這個城市的美好。

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