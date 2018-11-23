拒領馬頒文藝獎得主曾道雄現身 姚文智選前之夜破3萬人

民進黨台北市長候選人姚文智「國家首都勝選之夜」晚會在市府前廣場舉行，湧入民眾已破3萬人。（記者簡榮豐攝）

2018-11-23 20:49

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今晚7點到10點，在台北市政府前廣場舉行「選前之夜」造勢活動，人潮越聚越多，晚間8點左右，主持人吳思瑤宣布現場現場湧進超過3萬人，拒絕歌頌蔣介石、國內聲樂之父的國家文藝獎得主曾道雄，曾拒絕從前總統馬英九手中受禮，今晚也現身。

行政院秘書長卓榮泰也上台助講，一開口就模仿無黨籍台北市長候選人吳蕚洋在辯論會唱歌，清唱起《台灣是咱們的寶貝》，高亢的歌聲獲得在場群眾熱烈掌聲。

卓榮泰笑說，吳蕚洋若在4年前參選，台北市民會非常喜歡他，但4年來市民怕了政治素人，不再相信政治素人，吳蕚洋可惜了，但是蜂蜜檸檬滿好喝的！

卓榮泰說，後天要開始監督姚市長，不管重陽敬老金或第二胎國家養政策，大家都要一起來監督，把台北市變成最公平城市，所以大家要用選票翻轉台北，監督姚市長。

話鋒一轉，卓榮泰說，台北市更需要愛與包容，前幾天姚文智在圓山造勢晚會呼籲大家包容無心過錯、不同意建，不要再批評自己人，要用愛與包容，晚上他還遇到水水的議員（指黨籍議員高嘉瑜），等等也會來，拜託大家給掌聲。

卓榮泰還暗諷台北市長柯文哲，表示台灣要推向國際，擁抱世界，變成世界的一份子，「我們可以跟中國一樣親，但不可以一家親，我們可以互相尊重往來，但可以一家親」，因此明天票投姚文智，後天監督姚市長。

卓榮泰說，候選人勇敢但家人很委屈，用選票告訴姚媽媽，台北就要姚文智，還有告訴姚太太，後天開始，姚文智不再是你一個人獨享，要跟市民分享，還有總統府祕書長陳菊菊姊受到的屈辱，台灣女兒不會放棄，「你在高雄拚，我們在台北拚一口氣回來」。

桌榮泰還說，最大壓力在總統蔡英文，南北奔波從事改革，但蔡總統不是孤獨改革者，大家出來投一票告訴全世界，我們支持改革的蔡英文，選舉要贏，送姚文智進市政府。稍後，「台獨大老」史明約晚間7點50分左右，在工作人員協助推著輪椅之下也現身選前之夜。

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