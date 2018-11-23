選前之夜挺盧秀燕！胡志強：林佳龍打政績牌 政績都我做的

前台中市長胡志強（中）與夫人邵曉鈴（左）一起為國民黨台中市長候選人盧秀燕站台。（記者許國禎攝）

2018-11-23 20:16

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今晚選前之夜邀請前台中市長胡志強站台，胡志強說，對手林佳龍打出「政績牌」，但都沒有根據，這些政績都是胡志強在市長任內做出來的，台中已浪費4年，不能再浪費下去，愛台中的人都要挺盧秀燕！

胡志強說，林佳龍說要打「政績牌」，都是沒有根據，要談政績，請大家抬頭看一看，這些都是胡志強在市長任內做出來的，他做13年市長，讓台中大進步，但上次選舉後，台中發展停了4年，大家呼吸不好的空氣4年，盧秀燕比他還優秀，台中市已浪費4年，再浪費下去，台中沒有未來，愛台中的人都要挺盧秀燕。

胡志強也帶夫人邵曉鈴一起站台，他開玩笑說，這幾天，他的「長官」一天到晚說要去幫盧秀燕掃街、站台，但盧秀燕很客氣，今晚他抵抗不了，所以特別帶邵曉鈴前來。

邵曉鈴說，盧秀燕一定會是最好的市長，請大家一定要支持盧秀燕，讓她高票當選，翻轉台中，台中加油。

另外，新北市長朱立倫站台時說，他說，民進黨全面執政這兩年，每天拚政治，清算國民黨就算了，還羞辱軍公教，不喜歡台大選出來的校長就要換掉，一例一休製造勞工與老闆對抗，NCC監控媒體……，民進黨糟蹋台灣民主，明天就用選票表達台灣人民的不滿，明天是對蔡英文的信任投票，票投韓國瑜、侯友宜、盧秀燕，一票都不能少，少一票，盧秀燕不會當選，也無法教訓蔡英文、無法教訓民進黨。

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