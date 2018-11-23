成功募資90萬 2500青年搭專車返鄉投票

台灣青年民主協會發起的青年民主返鄉列車為期兩天60車次的青年返鄉列車從台北、中、南、東出發，將會有2500位青年Z返回戶籍地，投下神聖的一票。（記者王藝菘攝）

2018-11-23 20:59

〔記者林曉雲／台北報導〕「1124回家投票！青年民主返鄉列車出發！」台灣青年民主協會和50所大學學生會成功募資90萬元，讓18到35歲青年共2500人，以101元票價搭車返鄉投票，今天和明天共開出60車次，首投族們很興奮也很期待，特別關注公投案，希望自己神聖的一票能發揮關鍵力量。

台灣青年民主協會返鄉列車專案召集人張育萌表示，今年除了有地方選舉，還有公投案的投票，可以看到青年勇敢現身，不管是投入地方選舉，或是倡議公民投票的議題內容，試著用對政治的理念與熱情，改變過去不公不義的事情，走向更好的未來。

台灣青年民主協會也呼籲，這次公投案可投票年齡下修到18歲，每項公投案都影響台灣社會未來的發展，身為青年應踴躍站出來，在明天投票日投下屬於台灣未來的一票。

就讀台灣師範大學今年20歲的陳姓男同學是首投族，他表示，回家投票很重要，不只要投市長和議員，更要投下自己對於公投案的主張；而政大心理研究所碩二生黃孟涵，家住斗六，她表示是第一次搭返鄉列車回家投票。

今年也是首投族的政大經濟系廖姓女同學受訪表示，她最關注公投案中的婚姻平權，青年返鄉列車的票價很友善，幫助她可以回家投票，對自己行使第一次選舉權感到很期待；同為首投族就讀東吳大學會計系學生魏云楓表示，她很興奮能回高雄投票，除了市長選舉之外，她最關心婚姻平權公投案，她認為每個人都有結婚的權利。

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