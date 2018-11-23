投票支持陳其邁！小英籲高雄選民挺身「守護台灣民主」

總統蔡英文陪民進黨市長候選人陳其邁到高雄義民廟參拜。（記者蔡清華攝）

2018-11-23 19:42

〔記者蔡清華／高雄報導〕選戰最後衝刺，總統蔡英文今天輔選第一站，陪民進黨高雄市長候選人陳其邁到義民廟參拜，她說，全世界的人都在看，台灣發展了這麼多年的民主，會不會因外力的介入而失敗，高雄人又再一次站在台灣民主守衛的第一線，要向世界證明台灣民主不能被打倒。

蔡英文今天下午在總統府祕書長陳菊的陪同下，抵達高雄市褒忠義民廟，與陳其邁會合，受到支持者挾道歡迎，一行人到廟前向義民爺上香祈福。

蔡英文隨後在廟埕發表談話表示，高雄人握手的力道特別有力！這次選舉，高雄市是最重要的一局，因為台灣民主發展的過程中，高雄佔最重要的地位，菊姐也是民主發展最具代表性的人，她在高雄十多年來打下的基礎，高雄人一定要將所有的力氣拿出來，讓在高雄耕耘十多年的陳其邁順利接棒。

這次選舉裡頭，我們看到很多造假、污衊、還有許多不堪入耳的用語，這都不是一個成熟、有品質民主應該有的事情，高雄人要展現意志，守護台灣的民主，不要被這種惡質的選風影響，要向全世界的人證明，台灣選民是有品質的！

她還說，這次選舉全世界的都在看，全世界也有許多人說，台灣這次選舉有外力介入，大家都很擔心台灣發展了這麼多年的民主，會不會因為外力介入而失敗，高雄人又再一次站在台灣民主守衛的第一線，要向世界證明台灣民主不能被打倒。

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