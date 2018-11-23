拚了！陳建仁陪魏明谷彰化市掃街 足足走了6公里

副總統陳建仁與彰化縣長候選人魏明谷等大批支持者今晚在彰化市徒步掃街，民眾熱情歡呼凍蒜。（記者湯世名攝）

2018-11-23 19:29

〔記者湯世名／彰化報導〕拚了！選前最後一天，尋求連任的彰化縣長魏明谷選擇回防彰化市大票倉，今晚選前之夜大遊行，由副總統陳建仁陪同與大批支持者浩浩蕩蕩在彰化市大街小巷徒步掃街，足足走了6公里，所到之處，選民夾道歡迎並高呼：「凍蒜！」展現出超高人氣，令魏陣營士氣高昂。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天清晨陪同縣長候選人魏明谷到彰化市民生及三民市場，熱情地向菜販與菜籃族緊握雙手拜票懇託，希望大家投票日當天都能縣長票投1號，旋即轉往南彰化員林、社頭、田中等地以車隊掃街拜票，下午再回防彰化市車隊掃街拜票造勢。

晚間的重頭戲競選連任選前之夜大遊行，副總統陳建仁陪同魏明谷從競選總部出發，大家穿上背心、高舉旗幟、揮舞「對，就做」毛巾，沿街以大拇指比出魏明谷的「1號」手勢，還高喊：「魏明谷凍蒜！」隊伍綿延數百公尺，受到民眾熱情歡迎，另一隊則從南瑤宮出發，兩支隊伍在彰化市大票倉展開徒步掃街拜票，在中繼站開化寺會合後，再一起浩浩蕩蕩走回總部，足足走了6公里，沿途凍蒜、加油聲不斷，讓魏明谷信心滿滿。

魏明谷表示，4年來感謝中央支持，讓彰化交通建設、汙水下水道、鹿港國家歷史風景區、學校教室改建都爭取到龐大經費，俗話說：「厝起一半，師傅不能換」，希望彰化鄉親支持他「對，就做」，堅持做對的事，希望鄉親選對的人，支持他打造彰化縣為綠能首都、風光大縣。

陳建仁表示，這是他第一次陪同候選人徒步走6公里遠，他熱情滿滿體力超好，他們對於魏明谷的選情有高度信心，一定會勝選，大家一定要努力的固票、拉票、催票，把票投給魏明谷，讓我們有更好的彰化縣。

稍晚陳建仁、魏明谷、邱建富、民進黨籍民代與大批支持者回到競選總部，大家齊聲高呼：「魏明谷凍蒜！」現場旗海飄揚，掀起活動高潮。

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