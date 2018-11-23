台東選前之夜 劉櫂豪會合綠候選人掃街拜票

台東縣民進黨各級候選人晚間聚集劉櫂豪競選總部前，聯合徒步掃街拜票，聲勢盛大。（記者王秀亭攝）

2018-11-23 19:20

［記者王秀亭／台東報導］選前之夜，台東縣五合一選舉民進黨各級候選人今天晚間大會合，盛大綠營造勢隊伍沿著台東市區主要街道徒步掃街拜票，台東縣長候選人劉櫂豪呼籲，台東縣選民用選票決定未來4年帶領台東的領導者，及新一代的民意代表。

今天晚間6時，包括劉櫂豪、台東市長候選人洪宗楷、縣議員候選人林獻堯、黃治維、張裴㻙，及市民代表候選人余振維、王泰捷等人，皆集結到劉櫂豪競選總部前，數百名支持者及車隊成長龍隊伍，擴大掃街聲勢。

徒步掃街前，劉櫂豪在眾人簇擁下表示，一路走來，每位好友都給民進黨提名的候選人無比溫暖的力量，再過幾個鐘頭，台東縣選民就要用選票，決定未來4年帶領台東的領導者及民意代表。

劉櫂豪說，今晚各候選人用徒步方式，再次向台東市好友們表達感謝，並呼籲明天一定要投票，而今天下午也接到許多朋友已回到台東的消息，無論是從國外、台北、高雄、宜蘭等地返鄉，他們都相信自己的一票是有盼望與力量，呼籲台東縣民明天一定要去投票。

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