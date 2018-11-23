陳學聖拚逆轉勝！選前之夜湧入破萬人 國旗旗海飛揚

藍營支持者揮舞國旗，現場旗海飄揚。（記者許倬勛攝）

2018-11-23 19:21

〔記者許倬勛／桃園報導〕選前之夜，國民黨桃園市長候選人陳學聖與藍營天王在中壢區七和路、七和一街口舉辦「勝選之夜」造勢晚會，吸引逾萬民眾到場，「大台風樂團」揭開序幕，現場支持民眾穿上國旗裝、揮舞手中國旗，不畏寒風低溫，高喊「中華民國萬歲！」、「陳學聖凍蒜！」

陳學聖今天一整天都在桃園市內車隊遊行掃街拜票，前總統馬英九下午第十二度到桃園讚聲，陪著陳學聖從桃園區一路遊行到中壢區，沿街獲得民眾熱烈支持。

晚會6點開始，「國旗團」陸續現身，許多支持者攜家帶眷前來，現場國旗旗海飛揚，主持人聲稱已有萬人到場，呼籲群眾要用最大聲音給陳學聖加油。

國民黨市黨部主委楊敏盛率先到場，他說，「韓流」席捲南台灣，北部則有馬英九的「暖流」，在兩股氣流環繞下，選情肯定能「逆轉勝」，呼籲支持者明天一定要用選票教訓執政無能的政府。

陳學聖競選總部發言人魏佑任說，離選戰僅剩下最後一哩路，即使一路走來不被看好，但民心思變，不到最後一刻絕不放棄「逆轉勝」希望，此次選前之夜主軸為「團結」，藍營眾天王傾巢而出，就是為了找回熱愛台灣、中華民國的民眾，今晚過後，綠地換藍天。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/