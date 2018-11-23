姚文智選前之夜還沒開始 人潮湧現破萬人

2018-11-23 19:11

〔記者蔡亞樺、周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今晚7點到10點，在台北市政府前廣場舉辦選前之夜，姚文智陣營從中午開始佈置會場，擺放上萬張椅子，下班時段人潮陸續湧現人潮，姚辦估計到晚間6點半為止，現場聚集支持者超過1萬人。

姚文智選前之夜號召10萬A咖市民站出來，姚文智在臉書表示，台灣價值的實現，我們等了20年。今晚在市政府前廣場，10萬A咖一定要站出來，翻轉台北歷史，「偉大的市民，你們才是A咖，你們才是台灣的主人。」

姚陣營搶下台北市政府前廣場作為選前之夜，象徵前進市政府，姚辦工作人員一早到市府前搭建舞台、擺設椅子，下班5點時段，市府前廣場逐漸出現人潮，不少手拿「姚文智、3」、「Taiwan Taipei」小旗幟，邊看著台上暖場表演。

選前之夜活動晚間7時開始，活動尚未開始時，現場有民眾揮旗大喊，要大家有信心，「票投下去就對了！」、「大家要有信心，票投下去就對了，後面人愈來愈多，加油！」也有民眾比出姚文智候選號次3號手勢，高聲歡呼加油。

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