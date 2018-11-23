林佳龍選前之夜 「野生郭靜」美聲開場

晚會預計7時開始，6時30分左右，圓滿劇場座位已坐滿8至9成。（記者張瑞楨攝）

2018-11-23 19:13

〔記者黃鐘山、張瑞楨／台中報導〕選舉前最後一夜，不但拚人氣，也打「議題戰」，民進黨台中市長候選人林佳龍，今天上午預告，位於台中市南屯區圓滿戶外劇場的選前之夜，會有一位神秘嘉賓，他雖沒有透露是誰，但外界議論是「非政治人物」，部份媒體猜測是產業界，有人臆測是具全國知名度的善人陳樹菊，不過，最後揭曉，是知名氣象專家彭啟明，他是國立中央大學大氣科學系教授，專長為空氣污染。

林佳龍競選總部表示，彭啟明認為台中的空污不斷被汙衊，因此與林佳龍連繫，這也是他首次為政治人物站台。他希望用他的專業，與大家剖析產生空污的真正原因，並且肯定林佳龍為改善台中空污所做的努力。

林佳龍選前之夜，預定7時開始，晚間6時30分，由歌聲悅耳而成為網路紅人，有野生郭靜美譽的的視力障礙歌手古梅馨主唱，她的拿手歌曲「下一個天亮」，成為晚會的開場歌曲，林陣營強調，下一個天亮就是投票日，也是迎接台中繼續走向改變之日。

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