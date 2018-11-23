高雄市議員候選人吳銘賜拘提未到 雄檢今晚發布通緝

2018-11-23 19:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市議員候選人吳銘賜被控涉違反選罷法，履傳不到檢方開拘票，50多名警力於今午拘提撲空，經檢察官認定已逃亡或藏匿，雄檢今晚發布通緝，追訴權至132年10月底止。

被控涉嫌買票拼連任的高雄市吳姓市議員，因一直未到案被雄檢發出拘票，吳姓議員昨午3點半在廟埕舉辦「受枉屈説明會」，檢方指揮50多名警力等候會場，結果撲空，吳利用視訊直播向支持群眾高呼冤枉、被抹黑，他表示自己幫助弱勢「行善」，竟被説成「行賄」，希望支持者堅定，他不會被「當選無效」。

吳議員說，3、4個月前有司法人員偷告訴他，只要他一登記參選市議員，就會搜索他的家、辦公室、服務處，並針對他照顧弱勢、發便當，展開偵辦查賄，竟然真的

高雄地檢署查察賄選，昨晚表示有重大進展，並發佈新聞稿指出，經偵辦高雄吳姓市議員候選人疑似賄選，經指揮高被控買票的吳議員説，檢調指控的賄款1千500元，其實是善款非賄款，由服務處幫助弱勢和急難救助里民，名單由服務處提供，否認有買票行為。

雄檢指出，吳姓市議員的陳姓服務處助理，檢察官已諭令以新台幣30萬元交保候傳，至於吳姓市議員候選人因經合法傳喚未到庭，檢察官已依法簽發拘票強制拘提，檢警昨根據科學辦案， 懷疑吳姓候選人不在高雄，很可能躲到中部山區，正全力尋找拘提中。

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