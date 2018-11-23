「市民是最大咖」 林右昌冒雨市區大遊行

林右昌與競選團隊冒雨展開市區掃街大遊行，呼籲大家一定要全家出來投票。（記者林欣漢攝）

2018-11-23 18:52

〔記者林欣漢／基隆報導〕選戰最後一天，尋求連任的基隆市長林右昌今晚展開市區遊行拜票，適逢下班時間且下雨，仍吸引民眾自發性走進隊伍裡，人潮綿延2、3公里，且愈來愈多，眾人冒雨前進，士氣高昂，林右昌說，今晚沒有與其他縣市較量邀請什麼政治大咖來相陪，因為每位市民都是最大咖，呼籲民眾明天一定要出來投票，挺基隆。

今晚遊行掃街在拉吉家族、蹦蹦師、浩平、莎莎、香蕉人及嬌嬌蕉等可愛的大型人偶陪伴下，所到之處都受到大小朋友歡迎，民眾加油、凍蒜聲不絕，氣氛HIGH到不行。

林右昌說，大家一起來參與，市民的團結代表基隆人對未來的期待跟希望，讓支持進步改革的力量越大，這一場的選前徒步遊行之夜，是為基隆而走，呼籲大家明天一定要全家出來投票，票票入匭不只是投給基隆的未來，也是投給過去3年多來，對基隆進步的認同票。

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