許榮淑為新北市議員候選人站台 力挺雲林囝仔進議會

2018-11-23 18:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕選前之夜，高齡81歲的「台灣阿嬤」許榮淑到新北市板橋區站台力挺無黨籍市議員候選人丁睿昇，她盛讚丁睿昇是堅持正面選舉的正直雲林囝仔，要選民把這樣的人才送進議會，為民謀福址；丁睿昇也疾呼「苦戰，請市民鄉親們站出來，搶救7號，支持丁睿昇」！

許榮淑21日上午陪同丁睿昇展開車隊掃街拜票活動，許榮淑表示，選舉是選賢與能，不應仗勢政黨派系，更不是臨時抱佛腳，不應炒作競選對手負面新聞拉抬知名度。

許榮淑透露，曾有支持者擔心丁睿昇知名度不足，一再勸說丁睿昇利用競選對手名氣，以負面選舉手法炒作選舉話題，藉此提高知名度，但丁睿昇堅決反對踩著別人的肩膀往上爬，許榮淑說，現在是人民最大，民眾雪亮的眼睛將支持正派的候選人進議會，為民服務。

丁睿昇表示，從在老家雲林縣台西當選鄉民代表，擔任台西信仰中心安西府主委，及北上擔任有富慈善會理事長，他都秉持為民、為鄉親服務的正直心，只問能為板橋民眾做什麼？能為板橋更加進步提供什麼的能量？他與服務團隊對於做對的事，都樂在其中。

許榮淑也籲請板橋的選民支持正直、實在，不譁眾取寵、不人身攻擊、不用選舉奧步的丁睿昇，讓他為弱勢、為基層多盡一份心力。

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