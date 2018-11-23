韓國瑜「禿頭」義勇軍進場 韓粉齊聲歡呼

照亮高雄！韓國瑜「禿頭」義勇軍傍晚帶著氣球、小國旗和小高雄市旗步行進場。（記者王榮祥攝）

2018-11-23 18:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜選前之夜今晚在夢時代旁舉行，事先號召的200多名禿頭大進場，開場前集合在會場旁，在民眾歡呼聲中帶著氣球、小國旗和小高雄市旗步行進場，為選前之夜掀起第一波高潮。

韓國瑜選前之夜預計今晚7點半開場，白天就有大批支持者進場卡位，傍晚5點前後，現場3萬張椅子已經坐滿，周邊道路還有許多人持續湧入，場面熱絡。

韓國瑜日前在晚會宣布，號召禿頭支持者一起大進場、一起「照亮高雄」，後來考量安全問題，韓國瑜取消大進場，但禿頭部隊仍按既定規劃集結進場，沿途受到支持者高聲歡呼，200多個禿頭貴賓最後被安排在VIP區，與全場分享歡樂氣氛。

今晚節目由微笑舞蹈熱舞表演開場，接著有電音三太子、歌手樓心潼、左營媽媽社區舞蹈表演、歌手鄭進一與劉明珠、閃亮舞苑拉丁組曲熱舞、歌手蔡義德、八七樂團等等。韓國瑜預定晚間9點20分上台演講。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/