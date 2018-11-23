選情預測 范世平：蘇貞昌聲勢漸好、韓國瑜泡沫開始破了！

民進黨新北市長候選人蘇貞昌。（記者陳心瑜攝）

2018-11-23 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕明天就要投票，各候選人今（23日）晚選前之夜都大力催票，台師大政研所教授范世平也在臉書上預測，他認為，目前勝負最難預料的地方是新北市，因為民進黨候選人蘇貞昌的聲勢越來越好，而國民黨高雄市長候選人韓國瑜的泡沫則開始破了。

范世平表示，韓國瑜最近一連串讓中間選民害怕的事，包括晚會唱「夜襲」、韓粉在捷運上喊凍蒜與騎機車在街頭呼嘯橫行、韓粉在網路上霸凌詹雅雯，加上2次政見發表漏洞百出，「泡沫開始破了，陳其邁看來輕鬆不少。」

范世平說，新北市是目前勝負最難料的地方，因為蘇貞昌聲勢越來越好；台南已經沒什麼好討論了，而民進黨候選人劉櫂豪在台東也看到曙光。台中在花博成功與國民黨候選人盧秀燕除了打空污外沒新梗、辭立委沒新聞，市長林佳龍應該比較好睡；連帶彰化的魏明谷情勢回穩，民進黨其他執政縣市大多穩定。

至於首都台北市的選情，范世平認為，市長柯文哲在競選總幹事小野挺陳其邁後，他淺藍的票回到國民黨候選人丁守中，柯媽歧視民進黨候選人姚文智的言論，讓他淺綠選票也回歸民進黨，「現在柯是兩頭皆空，丁守中笑呵呵」。

范世平總結認為，藍營會增加幾席，但藍潮不是海嘯；綠營會掉幾席，但也不致於雪崩。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/