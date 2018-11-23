選戰倒數一天 尹立現身力挺基進黨

前高雄市長尹立（左）現身力挺基進黨。（記者黃佳琳翻攝）

2018-11-23 18:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕為了挺高雄不惜辭官、發起民間的「we CARE大氣球遊行」的高市前文化局長尹立，在選戰倒數最後一天，公開現身力挺基進黨，並獻出人生第一次直播處女秀，肯定這群跟他一樣愛高雄的年輕人。

這次高雄市議員選戰，投入三民區的候選人陳柏惟在電視政論節目中，因引用龐大的調查數據戳破國民黨高雄市長韓國瑜的政策謊言，一戰成名的陳柏惟和尹立都被網友封為高雄戰神，兩人首度同台直播吸引網友關注。

尹立今天和基進黨旗鼓鹽的市議員候選人洪正、陳柏惟開直播時，輕鬆對談高雄市的文化政策和城市轉型。

針對韓國瑜日前在市長辯論會上說到，要任用英文非常好的文化局長，尹立也在直播中拿出英國衛報對衛武營的專題報導唸標題給大家聽，還開玩笑說，這段時間最常被朋友關心他的英文程度好不好。

尹立，指出，這是他人生中的第一次直播處女秀，要在最後關頭出來讚聲力挺，就是因為看到這群基進黨的年輕人真的都非常優秀、認真，他們在臉書經營「高雄好過日」時所撰寫的文章，不僅論述有據，而且提出具體可行的解決方式，非常不簡單。

尹立也呼籲，要讓這些具體的政策可以實現，就必須把基進黨的候選人送進議會組成黨團，相信未來高雄如果能有這群認真的年輕人一起參與高雄的籌劃和想像，將會是多麼可期的事。

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