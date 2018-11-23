賴清德陪林佳龍車隊掃街 大讚市政推動成功！

行政院長賴清德（右）陪同民進黨台中市長候選人林佳龍車隊掃街。（記者張軒哲攝）

2018-11-23 17:24

〔記者張軒哲／台中報導〕選前一天，行政院長賴清德今日下午至豐原陪同民進黨台中市長候選人林佳龍車隊掃街，參拜慈濟城隍廟與慈濟宮，祈求連任。車隊行經豐原市區，多名商家衝到門口揮手力挺，高呼凍蒜。賴清德呼籲民眾踴躍投票支持林佳龍。

賴清德表示，陪林佳龍走完最後一哩路，他在4年前競選時提出大台中123，1條山手線、海空雙港跟三個副都心，這4年來行政院與市府合作，這些願景計畫逐一推動中，林佳龍是有史以來任內爭取中央預算最多的市長，另外，他的市政推動也很成功，最近舉辦花博受到各界肯定，請台中市民全力支持再給他4年，台中未來會大進步。另外，台中市府團隊在空污方面也用了很多心思，多名環保學者願意連署力挺，可見台中空污獲得明確改善。

林佳龍說，這4年來豐原已經打造成台中副都心、水岸花都，花博帶來人潮跟商機，包括河川整治葫蘆墩圳掀蓋，鐵路高架捷運化，豐原未來充滿希望，拒絕邊緣化，豐原上次拿到61.5%，贏了2萬1000票，希望再4年持續打造豐原副都心。

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