賴清德的13張票都準備好了！ 台南市選委會上緊發條

明天大選日子，選務人員身負南市最大票匭在崇學國小1095投開票所，選務人員佈置就緒。（記者洪瑞琴攝）

2018-11-23 17:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕選舉最後倒數，選將兵家衝拼關鍵時刻，南市選委會各項選務工作更是上緊發條，今（23）日各投開票所選務人員進場布置會場，絲毫不能疏忽大意，做好萬全準備迎接明天大選日子。

南市市長、市議員及里長3張選票，加上10案公投票，全市逾159萬投票權人、超過2千萬張，包括設籍南市的行政院長賴清德手中的「13張票」，他明天也將返鄉投票，還有代理市長李孟諺也已落籍南市在地投票。

南市選委會統計，全市最大票匭是東區1095投開票所，位於崇學國小，有2681名投票權人，最小的票匭在龍崎嶇，位在大溪清水宮的1317投開票所，只有141名投票權人。

由於這次選票加公投票，全部總加超過2千萬張，選務相當吃重。南市選委會代理副總幹事姜淋煌表示，明天24日選舉投票日一定是要完成投開票過程，很難預計何時完成，較重要的是，公投投票可能因選民不是很清楚而造成移動線「塞車」情況，因此要再特別提醒選民，只要在當天下午4時投票時間結束前到達票所，不論排隊有多長，一定能夠投票，籲請選民要安心，勿放棄神聖的一票。

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