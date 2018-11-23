竹市香山議員林盈徹拚連任 蘇打綠團長親筆信推薦

2018-11-23 17:12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕明天就要投票，新竹市議員選舉香山區14取6，選情激烈，爭取連任的林盈徹深耕基層，服務廣獲各領域認同，但這次也打出告急牌，繼之前邀來「天團」蘇打綠團長「阿福」何景揚同台直播、獻出歌唱處女秀後，阿福在選前一天以「默默讓星星閃耀的人」為題，親筆寫信推薦，希望溫暖且真誠的林盈徹順利連任，繼續為民眾服務。

去年新竹市政府與家扶中心共同推出的「助星計畫」，林盈徹和阿福都是推手，阿福邀多名藝術工作者到新竹市，義務教偏鄉孩子音樂、舞蹈、戲劇等表演，自己也擔任講師，林盈徹則是多方奔走，協助爭取資源，讓孩子從興趣中探索自我、逐步建立自信，幫助進行未來生涯及職業探索。

日前林盈徹邀阿福同框直播，除暢談「助星計畫」公益理念，更獻出歌唱處女秀，觀看人次突破8千人，加分又吸睛。選前倒數24小時，阿福更以「默默讓星星閃耀的人」親筆寫信推薦林盈徹，希望這樣溫暖且真誠的人，能夠繼續為民眾服務，文筆真摯雋永，更獲許多網友支持。

信中說，林盈徹話不多，但他會踏實、認真的做好每一件事，記得有一次他抽出空檔來探班，到達後默默在走廊等到下課才走進教室，他雖然低調，但你會在這些細節上感受到他的貼心。

阿福也提及，林盈徹是停不下來的人，總是在想著如何做更多。第一次見面時，我就注意到他配戴著助聽器，他說聽損的孩子相對缺乏自信，因此除了家扶的孩子，也建議我們可以招收聽損的孩子，幫助更多孩子長出自信與力量。

阿福形容林盈徹是「默默讓星星閃耀的人」，他說，他們這一代的年輕夥伴，大家用各自的方式，在不同的領域努力著，想為社會帶來一些改變，他以朋友的身分推薦新竹市香山區市議員候選人12號林盈徹，「希望這樣溫暖且真誠的人能夠繼續為大家服務。」

林盈徹表示，阿福剛從紐約回來不久，策展忙碌之餘情義相挺，他不但感謝，也非常感動。過去深耕基層，他會把握選前最後時間，努力爭取選民支持，未來會努力傾聽鄉親的聲音，和民眾距離更加靠近，「只要香山需要建設，他一定盡心盡力爭取。」

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