韓國瑜選前之夜 上班族請假擺攤賣「一秒禿」道具

上班族認同韓國瑜理念，在選前之夜現場擺攤販售「一秒禿」道具，早上8點來卡位。（記者黃旭磊攝）

2018-11-23 17:01

〔記者黃旭磊／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜的選前之夜預計湧入超過10萬人，攤商禿頭道具搶手，估計有正宗禿頭及道具「臨時禿」超過500人護送大進場，而先前出現暗殺言論，韓國瑜堅持不穿防彈背心，禿頭義勇軍當替身保護。

夢時代旁台糖物流園區廣場周邊今天下午2點起管制交通，攤商前晚就來卡位搶生意，中華路、時代大道、成功路聚滿數百攤國旗、香腸、小吃及道具攤商，26歲的劉姓、陳姓上班族認同韓國瑜理念，在場販售「一秒禿」道具，早上8點來卡位，下午3點前賣掉1/3備貨。

劉先生說，支持韓國瑜理念請假擺攤，不忍先前家長挺韓將小朋友理光頭傳聞，他們到戲服店批貨，「讓沒勇氣嚕下去（理頭）、又支持韓國瑜的民眾一秒變禿頭。」

晚會由吳怡霈主持，韓國瑜預計於晚上9點20分發表演說，而禿頭義勇軍超過277人，與「臨時禿」合計超過500人圍繞，其中，新興區里長候選人蕭上承（45歲）、退伍軍人畢克文（50歲）自願擔任替身，若有突發狀況，將第一時間現身保護。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/