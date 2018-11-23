分裂10多年！ 高雄著名「藍綠家庭」首度意見一致

高雄市一個著名的「藍綠家庭」，在分裂數十載後，竟於本次高雄市長選舉首度達成意見一致。（資料照）

2018-11-23 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕我國不少選民立場相當固定，藍綠色彩分明且不易改變，高雄市一個過去十多年曾數度被港媒採訪，成員立場有藍有綠的「分裂家庭」，在這次激烈的高雄選戰中，竟意外地首度意見一致。

港媒《無線新聞》分別在2004年、06、08、12及15年採訪過這個「有藍有綠」的高雄家庭，長年身為民進黨支持者的李木吟這次依舊支持綠營候選人陳其邁；其妻李郭鶯娥長年挺藍，但她這次選舉卻決定改投陳其邁，「因為韓國瑜實在太過輕浮」。

李郭鶯娥進一步解釋，今年10月底宜蘭發生普悠瑪火車出軌意外，國民黨高雄市長候選人韓國瑜事後跑去捐血，卻在被問及姓名時，貧嘴回答「陳其邁」，讓她感到韓為人太過輕浮。李郭鶯娥說，在那個時間點並不適合開這種玩笑，「你當市長，市政不能老是讓你這樣幽默」。

李木吟的兒子李宗熹則主張選人不選黨，他在一個禮拜前還曾想投給韓國瑜，但他認為，韓近期全台到處跑，搞得好像在選總統，反而不知道他到底在幹嘛。

李木吟的弟弟李木欣過往一向挺綠，他也批評韓國瑜的政見過於空洞，且似乎無法實現，李說，「你看看他（指韓）說太平島要挖石油，怎麼可能？連中共、美國也不可能（在太平島）挖石油的」。

港媒《無線新聞》新聞影片如下

台灣選民藍綠分明 高雄「分裂家庭」首次意見一致

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