林智堅、鄭文燦直播連線 互勉「口水會過去，建設會留下！」

林智堅（圖）、鄭文燦直播連線，互勉「口水會過去建設會留下！」（記者蔡彰盛翻攝）

2018-11-23 17:02

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕林智堅拚選戰，天天開直播與市民網路互動，一天不漏，昨開播時先分享網紅蔡阿嘎來秘密造訪總部，隨後更驚喜接到桃園市長鄭文燦call out，兩人透過直播連線合體，林智堅畫面滿滿市民送上的暖心凍蒜橘，鄭文燦則在「吃好料」羊肉爐補元氣，惹網友大呼肚子餓，兩人不僅以「口水會過去，建設會留下」相互勉勵，也相約選後來場市政交流，讓「會做事連線」的高人氣，化為未來的施政實力。

候選人拚選戰，隔空連線同框也成選戰新趨勢，林智堅昨直播，一開始就分享網紅蔡阿嘎來突擊總部，原來，蔡阿嘎來新竹品嘗美食，但沒有找到滿意店家，聽聞新竹市有個「最愛吃市長」，便來訪總部，沒想到兩人遇上，林智堅笑說，馬上送他《市長帶你吃美食》一書，讓蔡阿嘎可以按圖索驥吃新竹好料。

隨後林智堅更在直播中接到鄭文燦來電，兩人也在直播中互聊選情，林智堅向鄭文燦介紹了今晚在新竹舊城區舉辦的明日新竹大遊行，邀請市民以嘉年華的方式參與選舉，響應橘子熱潮，穿著橘子裝、帶著橘子上街遊行；鄭文燦也讚「民主是喜事、是盛事！」，肯定以遊行打選戰，號召更多市民加入。

「口水會過去，建設會留下來！」在最後的選戰攻勢中，兩人更隔空頻頻丟出「政績是選擇市長唯一標準！」、「建設沒有藍綠」等「會做事金句」相互鼓勵，鄭文燦說，選舉將在週六結束，隔日開始就要上工，還有很多事情要做，林智堅也大表贊同，充分展現了兩人會做事、做實事的政治哲學。

兩人表示，這次「會做事連線」組合「很加分」，讓民眾看見兩人這幾年在市政上的努力，地方施政沒有太多原則，最重要的就是完成市民願望，政績沒有藍綠，兩人也互相勉勵，在最後的黃金24小時，要繼續衝刺，並相約選後會做事連線還要一起直播，未來城市交流不會中斷。

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