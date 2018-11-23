最後1場車隊掃街 蘇貞昌固守綠營票倉三重

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天下午在綠營票倉三重車隊掃街催票。（記者陳心瑜攝）

2018-11-23 16:46

〔記者陳心瑜／新北報導〕選戰倒數不到24小時，民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天下午在綠營票倉三重進行最後一場車隊掃街，除了穩固綠營票源，也為今晚的「新新北會做事」三重晚會暖身，蘇貞昌信心喊話「希望大家一起幫忙」，希望明天迎向勝利、讓新北市更好。

民進黨新北市長候選人蘇貞昌下午從三重競選總部出發，由市議員候選人邱婷蔚、李余典、李坤城、李倩萍、陳啟能、林永鴻以及區督導立委高志鵬陪同，進行最後催票。

而政務委員唐鳳今天在臉書貼出自己到八里渡船頭遊玩並比讚的照片，大讚八里左岸、十三行博物館的規劃，似乎在為蘇貞昌拉票，蘇貞昌說，團隊的小編也在臉書上表示感謝，更說大家從生活中可以看到團隊確實會做事，希望大家多拉票，明天一定要出門投票，能改變新北市。

至於蘇貞昌過去競選台北縣長並爭取連任時，贏過對手的票數約3%至5%，而今選情也很緊張，蘇貞昌說，新北市有多達400萬人口，大家都知道怎樣的人才能領導這麼大的城市，明天就是關鍵的時刻，謝謝大家。

蘇貞昌說，自己一直都戰戰兢兢，希望爭取每位市民支持，也呼籲新北市民一定要踴躍投票，不論雨天、晴天，大家都要努力把力量集合起來，讓新北更好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/