林錦坤控土地轉賣涉偽造文書 林姿妙：禁得起檢視

2018-11-23 15:58

［記者林敬倫／宜蘭報導］無黨籍宜蘭縣長候選人林錦坤，今前往宜蘭地檢署，按鈴控告國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，在轉賣給聖母護校的16筆土地時，涉嫌偽造文書，將「買賣」的登記資料竄改為「贈與」，藉此逃漏土地增值稅；林姿妙競選總部回應，尊重林錦坤按鈴，相信林姿妙的所有作為，禁得起檢視。

無黨籍宜蘭縣長候選人林錦坤，今中午拿著厚厚一疊資料，到宜蘭地檢署，按鈴控告林姿妙聖母護校土地買賣移轉案，涉犯偽造文書登載不實，林錦坤強調，林姿妙等人炒地買地，為逃漏土地增值稅，賣地卻故意假贈予校方，使文書登記發生不實登載之行，實應接受懲罰。

林錦坤表示，林姿妙及其家族於三星鄉阿里史段買地近4公頃共16筆土地，其中有農牧用地及山坡保育區土地，之後變更土地為特定目的事業用地，而賣給當時需升級的聖母護校為校地，在此16筆土地當中。

林錦坤出，依聖母護校校史所載，聖母護校此近4公頃土地，為聖母護校董事會及創校之天主教靈醫會支持，購買此三星阿里史段3.9588公頃土地，並無償捐贈給學校的，而並非林姿妙等人所贈的，林姿妙等人並沒有贈土地給聖母護校。

林姿妙競選總部發言人黃琤婷表示，尊重所有人的行為，相信林姿妙過去在宜蘭的一言一行，都禁得起全民的檢視，希望選民可以更加堅定，支持林姿妙，反賄選、反奧步及反抹黑。

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