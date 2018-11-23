選前被控文宣夾帶折價券 謝立功轟奧步但暫不提告

2018-11-23 16:16

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨籍基隆市仁愛區市議員候選人鄭文婷、中正區市議員候選人張顥瀚今天告發國民黨基隆市長候選人謝立功，文宣「幸福轉運站」所附折價券價值超過新台幣30元，已違反選罷法所規範的賄選行為，希望檢調單位啟動調查機制；謝立功今天下午開記者會回應說，這是選前最後一天出奧步，他的文宣與折價券，並無對價關係，不會有觸法問題。

關於民進黨有人到法院按鈴控告謝立功，謝立功是否也要告對手陣營誣告；對此，謝立功說，目前不用，一切等選後再說。

謝立功說，「選戰最後一天，民進黨的抹黑奧步還是遺憾地出現了。謝立功秉持乾淨選舉、不打口水戰、基隆政見辯論；希望把基隆美麗的願景，交由市民做主。對於不肖人士惡意扭曲事實抹黑、刻意散佈不實消息及傳聞，均已涉及加重誹謗罪之虞，而觸犯「社會秩序維護法」及「刑法」，呼籲回歸乾淨選風，勿以身試法。

他表示，當初有人提此構想，讓謝立功與商家合作，促進基隆商機，不料，一個多月後的今天，民進黨藉此大作文章，按鈴申告搏版面；謝立功表示，「幸福轉運站」刊印後，第一版推出一、兩天，就有商家來反映，被人關切，很多人嚇得不敢表態，他們後來才塗銷配合優惠的商家。

謝立功重申，他事先有請律師與法院實務界人士，都獲得沒有賄選的疑慮，再說，這件事一個多月前發生，拖到最後一天來按鈴控告，讓候選人措手不及，實在很糟糕的奧步，請選民支持乾淨選舉的謝立功，用選票杜絕奧步。

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