林佳龍拜票跟台中媽祖許願 「大年初一回來發市長紅包」

2018-11-23 15:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕尋求連任的民進黨市長候選人林佳龍今日回防立委選區的中西區拜票，並前往中區信仰中心萬春宮祈福；林佳龍說，市長選對人很重要，中區復興就是最具體的事例，他向萬春宮的「台中媽祖」祈求能高票當選，一定回來還願，「大年初一再來發市長紅包」。

選前最後一天，林佳龍選擇從昔日在台中蹲點多年後當選立委的中西區出發，在立委黃國書、巿議員候選人江肇國、黃守達等人陪同下，展開車隊掃街拜票行程，沿途不少支持者表態歡迎。

林佳龍在車上向民眾拜票時，除比招牌YA手勢，象徵2號的號次外，還會跟等在車道旁的民眾互動，有時用雙手合成愛心，有時比年輕人愛的小愛心回應，讓選民開心熱情回應。

林佳龍前往中區信仰中心「萬春宮」拜拜祈福，他說，「選對人、做對事，可以改變一座城市」，中區復興就是最具體的例子，以前的人不做或做不好的，他4年做到了。

林佳龍說，拜託大家再給他4年，一定讓舊市區再進步，像中區再興、綠柳川整治，大車站計畫也好了，老舊建物活化再利用，讓大台中更進步；他希望中區的民眾能夠團結，讓這裡的得票率成為台中29區的第一名。

他也向萬春宮「台中媽祖」祈求讓他高票當選，他一定回來還願「過年大年初一發市長紅包」。

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