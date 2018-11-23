還沒投票就實現政見！「荷蘭博士」吳韋達公布選舉帳目

2018-11-23 15:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是要不一樣！時代力量彰化縣議員候選人吳韋達，在投票之前公布選舉帳目，以「理工腦」的科學精神，把全部開銷98萬元通通說清楚、實現；他強調，投入選舉是為了改變彰化，第一步就是挑戰陳腐的選舉文化！

「荷蘭博士」吳韋達是彰化、花壇、芬園選區的縣議員候選人，身負時代力量在彰化破蛋的期待；吳韋達說，他在選舉期間提出6大政見，第7個政見就是在投票之前要公布選舉帳目。

吳韋達說，他在選舉之前，就設立選舉經費要在100萬元以下的目標，因此，要壓低所有的開銷，最後，他達成了，這98萬元的開銷主要是人事與辦公室費用60萬元、看板14萬元、文宣9萬元，其餘部分則是雜費。

吳韋達強調，有媒體報導縣議員的選舉開銷是1500萬元，但如果年輕人要從政，完全是拿不出這一筆錢的，如此高門檻，造成改革困難，所以，他認為要改變彰化，就要從改變陳腐的選舉文化開始，他特別把公布選舉經費列為政見，並在投票之前來實現這項政見，希望能開創有理想年輕人參政的風潮。

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