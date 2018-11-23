金門大票倉兵家必爭 各路人馬擁入東門菜市場搶票

〔記者吳正庭／金門報導〕選前最後一天，兵家必爭的金城鎮東門菜市場，一早擠滿拜票人潮，和煦的陽光灑下來，「加油」、「 凍蒜」聲此起彼落，頻頻起身迎接各路候選人握手的菜販笑說，「比過年還熱鬧」、「但都不是來買菜的」。
金門5合1選舉進入高潮，晚上「選前之夜」軋場面之前，早上先拚人氣，縣長候選人陳福海、縣議員候選人董森堡、楊霈璿、楊松發、郭金堡、莊旭英和金城鎮長候選人許燕輝、歐陽彥木，以本尊或是團隊，持宣傳看板、旗幟站點、掃街，好不熱鬧。
另名縣長候選人楊鎮浯，一早率領車隊繞行金城鎮、金寧鄉，向支持者喊話固票。
爭取連任的陳福海，沿著東門市集走透透，攤攤拜票，不時遮住身上號碼，試問受託者「要記得投幾號？」探頭在早餐店看到大批返鄉投票鄉親，立刻暢談未來政見遠景。
市場嘈雜的拜票聲中出現一段小插曲，一名老家在安岐村的蔡姓旅台鄉親，質疑縣府為拓寬道路而砍掉路樹，導致防風定砂功能不再，影響住民健康和行路安全，高分貝向陳福海喊話，由於情緒激動，被一旁的隨扈和縣工策會總幹事王中聖勸離。
一家餐飲店老板說，選舉激情是一時的，就算大批人馬暫時擋住道路也不以為意，「還好不是天天有」，希望趕快投票，早日恢復平靜。
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金門東門菜市場人氣沸騰，是各路人馬拜票必爭之地。（記者吳正庭攝）
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金門縣長候選人陳福海（左一）一早往東門菜市場拜票，對手楊鎮浯人馬也在對街分送文宣。（記者吳正庭攝）
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金門縣長候選人楊鎮浯（車上右二）帶著金城鎮長候選人李誠智（車上右一），以車隊繞行金城鎮、金寧鄉拜票。（記者吳正庭攝）
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金門縣議員候人董森堡（中戴眼鏡者）與支持者搶進東門菜市場拜票。（記者吳正庭攝）
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金門縣長候選人陳福海（右一）拜票遇到不少返鄉投票鄉親，把握機會暢談施政理念。（記者吳正庭攝）
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陳福海（左一）拜票過程發生一段小插曲，蔡姓鄉親高分貝喊話，質疑縣府開路砍樹卻少見回植的做法。（記者吳正庭攝）
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金門金城鎮東門菜市場擁入各路競選人馬，彼此見面互喊加油、凍蒜。（記者吳正庭攝）
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