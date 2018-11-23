台灣關係法40週年 AIT：明年為「美台旅行年」

2018-11-23 14:44

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會處長酈英傑今出席2018台北國際旅展美國館開幕致詞時表示，為慶祝1979年制定的台灣關係法滿40週年，美國在台協會將明年訂為「美台旅行年」，從明年初到年尾，將舉辦各式慶祝與推廣活動，大力推動台美間的雙向互動。

酈英傑今早出席台北國際旅展替美國館開幕。他致詞時表示，他非常驕傲地歡慶台灣加入「全球入境計畫」一週年以及台灣加入「免簽證計畫」6週年。這兩項「旅客信任計畫」證明，美台雙邊對於促進旅行往返及民間交流有著共同的承諾。

酈英傑說，他擔任美國在台協會處長以來所提出的「4個增進」，分別指的是增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民的關係。旅行和觀光是他個人非常重視的議題，因為促進旅行和觀光，就能直接推動「4個增進」中的其中兩項目標，為雙方帶來互惠的經濟利益，並強化人民之間的關係。

酈英傑表示，自從台灣加入美國的「免簽證計畫」後，台灣赴美的人數已經成長超過百分之60。光是去年就有近47萬5000名台灣旅客造訪美國，而他們在旅行觀光商品上的花費更超過22億美元。這對台美雙方來說真是貨真價實的一大勝利。旅行和觀光也能為所有相關的企業和個人帶來經濟價值，包括創造收入及增加就業機會。

酈英傑說，藉由旅行，人們得以交流想法，隔著大洋的不同社區得以連結，並用理解取代對於外國文化先入為主的觀念。透過這樣的做法，建立起連結彼此的網絡，促進互利互惠的關係。

依據美國在台協會規劃，美國海關及邊境保護局（CBP）團隊將於12月的第一週再次回到美國在台協會，為去年11月推出的「全球入境計畫」進行註冊面談。

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