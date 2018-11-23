台中市長勝負關鍵 蔡其昌：防範選舉奧步

台中市長勝負關鍵，立法院副院長蔡其昌說，有選舉奧步防範等五大因素。（記者黃鐘山攝）

2018-11-23 14:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕地方選舉明（24）日投票，台中巿長選舉仍呈現膠著局面。林佳龍競選總部主委、立法院副院長蔡其昌說，影響選戰的關鍵因素包括空污議題、花博有無加分、老人健保補助議題、韓流是否襲擊全台，以及是否有選舉奧步影響選情。

蔡其昌指出，盧秀燕主打的空污議題，明顯違反事實，迴避當年國民黨引進中火、興建中火的責任，強調林佳龍空污改善成果全國第一，而盧秀燕對空污議題的說法，是建立在錯誤的邏輯及以錯誤資訊誤導選民，事實上中電已沒北送，且中電已不夠中用，強力回擊盧秀燕的論述，證實以綠電取代燃媒才是正確的解方，戳破盧秀燕的抹黑造假及邏輯謬誤。

花博也是此次選戰的焦點，蔡其昌說，花博的舉辦，大幅提升台中的國際能見度，自開幕以來，每天至少有7萬人次前往，假日更突破10萬以上，巿民對花博的滿意度高。盧秀燕「巿民不限次數免費看花博」，已被花博國際總會打臉是不可行的芭樂票，傷害台中的國際形象。

盧秀燕提出的恢復老人健保補助。蔡其昌回應，盧版的老人健保只有700元，且用途有限，林佳龍有托老、托育一條龍等政策，推出的敬老愛心卡有1000元優於盧版，還可讓老人憑卡看病補助掛號費，也可坐計程車到外戶走走，才是讓老人受益的做法。

蔡其昌強調，盧秀燕原想搭「韓流」造勢，卻讓自己淪為配角，韓流牌最後也破功，對選情衝擊降低。另外，這次選舉最大的變數則是選前奧步的影響，尤其選情緊繃，若有重大突發事件，都可能扭轉選舉結果，因此能否破解選舉奧步，也是勝選與否的最主要關鍵。

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