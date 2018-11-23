3張選票、10張公投票 竹市大選共領13張票

2018-11-23 13:59

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市選舉委員會主任委員陳章賢與選監小組召集人許天恩，今天偕同總幹事林柏志等選務人員前往3區選務作業中心視察各投開票所，了解主任管理員及主任監察員點、驗票作業及各項選前準備事宜。陳章賢要求所有選務工作務必依法行政，秉公平公正原則，達到零錯誤、零缺點，讓選舉工作順利完成。

新竹市選委會三區選務作業中心工作人員已準備就緒，明天投票日當天一早6點30分前就會到現場就定位，等待各投開票所主管及主監前來領票，展開各項選務工作。

市選委會表示，依公職人員選舉罷免法規定，競選活動到今天晚上10點必須停止，選罷法對於政府機關、選舉人、候選人及媒體都有相關規範，請大家務必遵守，避免觸法。投票當日政黨及任何人不得從事競選或助選活動，違者最高可處500萬元。

市選委會也呼籲選民及投票權人於24日、明天上午8點到下午4點攜帶國民身分證、印章及投票通知單前往戶籍所在的指定投開票所，投下神聖的一票，若遺失投票通知單，市民可到中選會網站查詢所轄的投開票所地點，前往投票。

選委會表示，此次選舉新竹市長、議員、里長票及公投10案，共13張票，請市民領取選票及公投票時應特別注意，因票數較多，預期將花費較長時間排隊等候進入投票所，請市民耐心等候，並配合投票所工作人員引導進入投票所，也再次提醒民眾注意選舉投票相關規定。

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