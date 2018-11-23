選南市黨部主委落選 王敏行透過高思博總部批民進黨

2018-11-23 13:37

〔記者蔡文居／台南報導〕今年5月底參加民進黨台南市黨部主委選舉失利的前台南市工策會總幹事王敏行，今天（23日）中午透過國民黨台南市長侯選人高思博競選總部發表聲明，呼籲一起用選票讓民進黨下台。

王敏行過去曾輔選過賴清德，在賴擔任台南市長期間，出任台南市工策會總幹事，後來與賴清德漸行漸遠。今年5月參加民進黨台南市黨部主委選舉，王以2000多票之差，敗給現任的主委黃先柱。隨後，王敏行於今年的6月22日宣布退出民進黨。

王敏行在先前民進黨台南市長辦理黨內初選時，他力挺陳亭妃，在黃偉哲勝出後，王改投效當時投入市長選戰的前台南市警察局長陳子敬，後來泛藍完成整合，陳子敬退出市長選舉並支持高思博。

今天，王敏行透過高思博總部發表「我的呼籲：讓民進黨下台，給這個黨有反省的機會」聲明。

王敏行聲明表示，民進黨已被派系掌控、黨的價值早已被綁架，喪失了創黨、建黨的初衷，我在此誠摯的呼籲，不分黨派，大家一起用選票讓民進黨下台，給這個黨有反省的機會。

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