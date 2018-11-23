參訪蘇貞昌政績八里左岸 唐鳳比讚

2018-11-23 13:42

〔記者李欣芳／台北報導〕明天就是投票日，新北市長選戰競爭激烈，行政院政務委員唐鳳今天參訪民進黨新北市長候選人蘇貞昌當年擔任台北縣長任內的重要政績「八里左岸」，唐鳳在臉書上貼文說，八里左岸，自開闢以來，就一直是她休閒之餘，很喜歡去的地方，沿著河岸散步、喝咖啡、騎腳踏車、觀察自然生態。在這裡，人與自然和諧共存，可以很放鬆。左岸的永續環境教育中心，就是最好的說明與見證。

有媒體在唐鳳臉書留言詢問，在選前一天參訪新北市八里渡船頭，八里左岸被蘇貞昌視為其縣長任內的重要政績，而且在照片中比「讚」，似乎剛好是蘇貞昌的號次1號，是否代表唐鳳支持特定候選人？

唐鳳則回覆說：「要選對的、會做事的人」。蘇貞昌則在唐鳳臉書留言回說：「唐鳳政委，很高興我們有一樣的想法，選對人，會做事，真的能改變一座城市」。

據了解，八里左岸在蘇貞昌在台北縣長任內整治完成，並打造十三行博物館等景點，帶動當地的觀光人潮。

唐鳳表示，趁著休假空檔，今天來到八里渡船頭，品嘗姊妹雙胞胎及宋記胡椒餅。八里左岸，自開闢以來，就一直是她休閒之餘，很喜歡去的地方，沿著河岸散步、喝咖啡、騎腳踏車、觀察自然生態。在這裡，人與自然和諧共存，可以很放鬆。左岸的永續環境教育中心，就是最好的說明與見證。

她說，鄰近的十三行博物館，2003年開館後，也成為她忙裡偷閒的好去處。原址本來要興建污水廠，但在發現史前遺址後，重新調整規劃，也才有了今天的博物館。很多人問過她，怎麼看待台灣的未來？在十三行，可以找到一部份的答案。

唐鳳說，從台北縣民，變成新北市民，進步與改變，在你我的生活中點滴累積，「如果要問什麼是永續、共好的城市發展，我想這就是了」。

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