時力選前衝刺！黃國昌6「分身」掃街 拚新北新政治

時代力量6名新北市議員候選人曾柏瑜（右起）、彭盛韶、陳志明、時代力量主席黃國昌、唐聖捷、張祐銓與黃智姍今早聯合車隊掃街，誓言進到新北市議會實現新政治。（記者葉冠妤攝）

2018-11-23 13:34

〔記者葉冠妤／新北報導〕選前最後衝刺！時代力量執行黨主席黃國昌今早與6名新北市議員候選人接力車隊掃街，呼籲支持者票投時代力量，送6位黃國昌的「分身」進新北市議會，強力監督市府、改善怠惰文化，實現新政治。

汐金萬區候選人黃智姍表示，希望中央地方聯手實現新政治；大新店區候選人曾柏瑜指出，選擇堅持改革的人進議會，新北才能改變；中和候選人張祐銓說「立院有國昌，議會有祐銓」，要把專業問政帶入新北議會。

新泰五林區候選人唐聖捷說，第二選區新增的1席議員，應該留給年輕世代來發聲；板橋區候選人彭盛韶則說，比起那些高喊搶救的現任議員，更改搶救的是議會低落的質詢率和無力的監督；三蘆區候選人陳志明呼籲大家站出來投票，一起改革。

黃國昌表示，新北市政府8年來超過100位官員涉貪被起訴，都市發展被大財團綁架，造成新北的高空屋和高房價，讓年輕世代苦不堪言，原本應該負起監督職責的市議會，平均質詢率才41.8%，甚至有議員自己也涉貪，這就是時代力量想要努力改變的困境，希望期盼專業問政和新政治的朋友，集中選票讓時力6席全上，進入市議會打造專業問政團隊，而他也會跟市民站在一起，強力監督這6位黃國昌分身在議會的表現。

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