推出數萬字政見白皮書 基進黨拚勝選

2018-11-23 13:32

〔記者邱灝唐／台南報導〕選戰剩下最後一天，基進黨台南黨部今日召集4位議員候選人，推出數萬字、1百多頁的政見白皮書，希望市民能更了且他們，並為台南市民留下一份通往社會福利國家道路的路標。

黨部表示，這份紮實的政策白皮書將作為未來基進黨議員推動台南建設政策的參考藍圖。南區安平市議員候選人陳嘉伶、東區市議員候選人李宗霖表示，他們參政的初衷都是為了打造一個更好的台灣，更適合人居住的城市，基進黨的背後是一群留學歐洲的學者，除了豐富的學識之外，也有相當豐富的實務經驗，他們的政策都是在與這群人反覆研究、討論後，才呈現在社會大眾面前。

南科區市議員候選人王姬方、大北門區的市議員候選人蘇鈺雯指出，在他們跑行程、宣傳的過程中，時常遇到民眾挑戰「你們的政見呢」，而這本包含地方民主、產業經濟、勞動社福、環境共生、文化台南、區域交通等6大主題的白皮書，就是他們對於民眾的回應，希望大家在投票前，多思考一下誰才能替台南帶來進步。

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