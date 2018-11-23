中國散播假消息干涉台灣民主選舉 謝長廷：台灣人要站出來反對

謝長廷呼籲台灣人要站出來「反造假、反霸凌」。（記者洪定宏攝）

2018-11-23 13:06

〔記者洪定宏／高雄報導〕前行政院長謝長廷今天到高雄輔選時強調，中國動員網軍以假消息干預台灣民主選舉，霸凌說實在話的歌手及導演，全世界都在看台灣是否能支撐得住？他呼籲台灣人要站出來反對，因為「台灣是真心有感情的所在，要反對造假、反對霸凌」。

謝長廷表示，這是一場真跟假的選舉，英國、美國、日本都已明確指中國透過網軍以假消息、假新聞干涉台灣選舉，但「台灣絕對不允許中國散播的假消息，干涉台灣的民主」。

謝長廷強調，日本關西機場事件就是典型案例，中國網軍數千、數萬人謾罵他是漢奸、小丑、當成小狗般侮辱，但他是經歷大風大浪的政治人物，毫不懼怕，但台北駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠卻氣到自殺了。

謝長廷指出，案發後，他積極追查真相，被「霸凌者」阻擋，紛紛要求他下台，其中包括國民黨高雄市長候選人韓國瑜，韓國瑜根本什麼都知道，就要求他下台。

謝長廷強調，中國動員網軍以假消息干預台灣民主選舉，全世界都在看台灣是否能支撐得住？所以他呼籲被霸凌、被荼毒者不要害怕，大家要團結站出來「反對造假、反對霸凌」。

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