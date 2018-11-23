選舉公報不見「彰南捷運」政見？魏明谷、王惠美再開戰！

2018-11-23 13:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「彰南蓋捷運」藍綠論戰持續延燒到選前最後一天！

民進黨彰化縣長候選人魏明谷今天問國民黨對手王惠美，既然都說「彰南蓋捷運」是經過審慎評估、充分準備的政策，那為何選舉公報卻沒有將這個「偉大」政策列入？

魏明谷再追問，如果彰南要蓋捷運的話，錢從哪裡來？難不成又是要從王惠美所反對的前瞻建設來要錢？

而國民黨彰化縣長候選人王惠美，今天在選前最後一天親上火線，再度由師大教授陳敦基陪同下說明交通政見；王惠美一開口就駁斥魏明谷說她都沒有提出政見，並強調，她所端出的交通政見，都是在專家學者與團隊的討論下才推出。

王惠美指出，她提出的「一軸一環雙樞紐」，就是以台中高鐵與彰化高鐵站為樞紐，來規劃全縣彰北、彰南捷運；在交通便利下才能讓年輕人留下來就業，創造產業與交通雙贏。

王惠美強調，彰化縣是六都以外的百萬人口大縣，就應該有捷運的規畫，經費將向中央爭取。

針對魏明谷攻擊王惠美沒有把「彰南蓋捷運」列入選舉公報一事，王惠美反批，魏明谷的「369」社福政見也一樣沒有寫入選舉公報？

對於王惠美的反問，魏明谷立即反擊，請王惠美仔細看這次魏明谷縣長選舉公報政見中，在第六項社會福利部分就有「維持369重陽敬老禮金及乘車補助」，不就寫了嗎？

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